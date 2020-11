Usa, ‘è ora che Trump faccia le valige’ dicono in Michigan i fans di Biden

Negli Stati Uniti in macchina si fa praticamente tutto: cedere pellicole, comperare cibarie, assistere ad una messa, farsi le prove del Covid-19 e pure assistere ai comizi presidenziali.

Quello degli appuntamenti politici in auto di questa strana campagna è stato un modello utilizzato molto spesso da Joe Biden. Ieri, ormai all’ultimissimo miglio, quando già 90 milioni di elettori (un record) hanno votato, il democratico con tutto il suo gruppo, è stato in due città del Michigan, accompagnato dall’ex presidente Barack Obama e dal cantante Steve Wonder.

Prima a Flint con 100000 abitanti e nel pomeriggio a Detroit nella capitale dell’auto. Obiettivo era di smuovere gli ultimi indecisi, soprattutto afroamericani e una certa parte di votanti bianchi che aspettavano da Trump un rilancio, non visto, dell’industria automobilistica. Una grande differenza di approccio ai comizi quello di Biden rispetto al modello Trump. Incontri quasi chirurgici, a distanza, auto, mascherine e ingresso vietato ai pedoni quello del democratico. Bagni di folla senza maschere, musica a palla, aerei in volo e il gigantesco Air One alle spalle il modello trumpiano.

E nel ristretto meeting di Flint qualche centinaia di auto, autobus gialli disposti a chiudere il perimetro e decine di poliziotti a bloccare la gente a piedi. Il pubblico quasi tutti afroamericani e pochi bianchi.

'Siamo nelle mani di Dio-dice la pastora anglicana Elisabeth Warren-siccome siamo neri e poveri non ci trattano come meriterebbe ogni essere umano, pero’ Biden ha umanità, compassione. Come si muove tra la gente di qualsiasi condizione sociale, come guarda un bambino o un anziano, questo è quello che mi piace di lui, abbiamo bisogno di investimenti, lavoro, sviluppo e progresso e non solo dell’acqua contaminata con il piombo qui a Flint’.

‘In tre giorni-dicono molti sostenitori di Biden- possiamo mettere fine alla Presidenza di un uomo che ha diviso il Paese, che lo ha fracassato invece di proteggerlo e che ha incendiato l’odio’.

Il messaggio dei fans di Biden è chiaro ‘è ora che Trump faccia le valige e vada a casa, abbiamo avuto abbastanza caos, tweets, paura, odio, rumore e irresponsabilità. Trump ha fatto di questo paese un posto inimmaginabile, con odio, razzismo e misoginia verso i deboli. Non c’è più spazio per altri quattro anni’. Due giorni e si saprà se tutti gli americani la pensano così.