Usa, F-16 in arrivo dalla Danimarca, ma Kiev “non dominerà la controffensiva"

Guerra Russia-Ucraina, Biden promette l'invio di F-16 per sostenere la controffensiva ucraina

Gli Stati Uniti hanno dato il via libera all'invio di caccia americani F-16 all'Ucraina da parte di Danimarca e Olanda, quando i piloti ucraini avranno completato l'addestramento che inizierà alla fine di agosto. Lo ha detto il consigliere per la Sicurezza Nazionale, Jake Sullivan, confermando che gli Stati Uniti stanno "facendo tutto il possibile per sostenere l'Ucraina e la sua controffensiva.

I vertici dell’amministrazione Usa a Camp David, prima del summit sulla sicurezza con Giappone e Corea del Sud hanno assicurato: “Gli Stati Uniti pronti a fare il possibile per sostenere la controffensiva ucraina, anche con il supporto degli F-16” ha aggiunto il consigliere americano, pur con la doverosa prudenza: "Non prevediamo quello che accadrà perché questa guerra è stata altamente imprevedibile”.

Tuttavia, secondo fonti informate del Washington Post, la controffensiva lanciata non consentirà di portare a termine l’obiettivo prefissato fin dalla scorsa primavera: tagliare fuori dai collegamenti via terra dalla Russia alla Crimea.

L'Amministrazione Biden conferma la sua preoccupazione per la potenziale cooperazione tra Russia e Corea del Nord. “Siamo in apprensione anche per le relazioni inerenti tecnologia e sicurezza”, ha specificato ai giornalisti a Camp David il consigliere per la Sicurezza Nazionale Usa.

Ucraina, generale Tricarico: 'vertici Nato maldestri, stravolte regole per negoziato serio'

Secondo il generale Tricarico però l’ipotesi che Kiev rinunci a territori in cambio dell’accesso nella Nato non è concepibile: ''L’auspicio era che la proposta di un negoziato russo ucraino, attribuito a Stian Jenssen, uno stretto collaboratore del segretario generale Jens Stoltenberg fosse un 'fuori onda'.