Usa, grana per Biden: il figlio Hunter si dichiara colpevole di reati fiscali

Usa: Hunter Biden si dichiarerà colpevole di reati fiscali

Hunter Biden, figlio del presidente degli Stati Uniti Joe Biden, si dichiarerà colpevole nelle prossime ore di due episodi di evasione fiscale commessi nel 2017 e nel 2018, quando non dichiarò una serie di compensi per centinaia di migliaia di dollari ricevuti per consulenze. Il figlio di Biden si presenterà alle 16, le 22 in Italia, davanti al tribunale del Delaware. La sua dichiarazione di colpevolezza gli eviterà di andare in prigione e per questo motivo i Repubblicani sono sul piede di guerra e stanno cercando di bloccare la procedura.

Si tratta di una bella grana per Biden sulla strada della candidatura alle elezioni del 2024 per un secondo mandato presidenziale. Il presidente non è risparmiato neanche dal cane. Commander è l'ultimo arrivato tra i cani della famiglia presidenziale ma ha il vizio, sgradito al personale della Casa Bianca, di mordere. Commander è un pastore tedesco, come Champ e Major, gli altri due cani dei Biden. Dopo la morte di Champ era apparso lui in un video in cui il presidente americano gli lancia la palla e gli si rivolge con un "hei, amico". Poco "amico", però, sembra essere Commander con chi della famiglia presidenziale non fa parte, secondo quanto riferisce la stampa americana, che cita documenti interni del Secret Service, che cura la sicurezza degli alti funzionari della Casa Bianca.

Secondo queste carte, che contengono sfoghi dei funzionari, Commander è stato protagonista di almeno dieci incidenti, al termine di uno dei quali una sua vittima è finita in ospedale. Il tema è finito in una conferenza stampa ufficiale durante la quale la portavoce della Casa Bianca, Karine Jean-Pierre, ha assicurato che i Biden stanno cercando una "soluzione", che potrebbe vedere la creazione di uno spazio delimitato per il cane, in cui l'animale, riaddestrato, possa correre e scorrazzare senza addentare qualche malcapitato.