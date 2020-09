Usa, il fuoco brucia ettari e case e minaccia California e Oregon

Il cielo sopra San Francisco è rosso e denso di fumo.

Il motivo? Gli incendi che stanno ‘bruciando’ la California e gran parte della costa occidentale degli Stati Uniti.

Ma sono molte le aree devastate da una stagione di incendi storica per vastità e violenza. E sono tante le case bruciate, gli ettari di bosco inceneriti, le persone evacuate e le vittime, il cui numero ancora non è chiaro.

In Oregon, la stagione non è drammatica solo per il Covid-19, ma pure per una serie di incendi senza precedenti, soprattutto nel sud dello Stato dove ci sono state molte vittime.

La Governatrice dell’Oregon, Kate Brown, che teme molti morti, ha detto ‘questa poterebbe essere la maggior perdita di vite e proprietà per causa di incendi della nostra intera storia’.

Gli incendi stanno toccando lo Stato da nord a sud. Le località maggiormente colpite e praticamente distrutte sono, al momento, Detroit (vicina a Portland), Vida, Blue River, Phoenix e Talent. A Phoenix ( non la capitale dell’Arizona) in particolare sono state ridotte in cenere oltre 1000 abitazioni. Le alte temperature e i venti forti hanno fatto dello Stato l’epicentro di incendi senza precedenti.

La Brown ha avvisato che, nelle prossime ore, sarà necessario evacuare altre mille persone perchè il vento non diminuisce e alimenta un fuoco che sta attaccando altri comuni. Al momento sono tre le vittime accertate e oltre 130000 gli ettari coinvolti dal fuoco che dovrebbe alimentarsi per almeno un’altra intera settimana.

Lo Stato ha chiesto alla Casa Bianca di dichiarare l’emergenza nazionale. Fino ad ora nessuna risposta.

Nel contempo anche la California sta sopportando questa situazione di incendi fortissimi. Anche qui gli ettari bruciati hanno raggiunto un record storico mai visto. Gli incendi hanno bruciato milioni di ettari, una superficie di terra di venti volte più ampia rispetto a quella dell’anno passato.

In Sierra Nevada, al nord est di Fresno, si sta sviluppando senza controllo un fuoco chiamato ‘Creek Fire’ che ha già incenerito 66000 ettari di bosco, 360 case e ne sta mettendo in pericolo altre 5000. L’ordine di evacuazione è già partito e sono stati molti i salvataggi compiuti in elicottero dalla Guardia Nazionale.

Altro incendio devastante al nord est di Sacramento dove sono stati bruciati 100000 ettari di terra.

Numerosi incendi stanno minacciando gli abitanti del Bosco Nazionale di Los Angeles, al nord est della città. La gente ha già ricevuto l’allerta per l’evacuazione e attende solo l’ordine.

E non è ancora finita in questo 2020 terribile.