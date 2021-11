Usa, Joe Biden azzarda e si ricandida per il 2024

Usa, Joe Biden azzarda e si ricandida nonostante l'immagine ai minimi e quasi 80 anni

In un paese normale un’elezione prevista tra tre anni, nel 2024, non farebbe notizia , senonché si sta parlando della più importante e potente democrazia del mondo, l’America. Una democrazia che ,al momento, è guidata da un presidente, Joe Biden, in totale crisi di immagine e con quasi 80 anni sulle spalle.E’pur vero che anche da queste parti vale la regola del nostro irraggiungibile Giulio Andreotti, “il potere logora chi non ce l’ha” ma la volontà di ricandidarsi di Biden sembra davvero essere una bella scommessa. Jen Psaki, portavoce della Casa Bianca, ha infatti confermato che Joe Biden vuole candidarsi alla rielezione. Sono molti gli osservatori che ritengono la mossa fatta per mandare un messaggio di fiducia sulla riuscita dei grandi progetti sociali che l’amministrazione democratica sta faticosamente portando avanti.

Usa, Biden in un calo di popolarità continua

Biden, in crisi di immagine continua (dal 57% al 42% secondo i dati Gallup) mai ripresa dopo la brutta figura in Afghanistan, vuole far vedere che non ha alcuna intenzione di mollare. Nè nel 2022 lasciando la presidenza alla sua vice Kamala Harris, che fino ad ora ha deluso molte aspettative, né nel 2024 quando, molto probabilmente potrebbe gareggiare con il suo vecchio nemico Donald Trump. La recente sconfitta elettorale nel governatorato dello Stato della Virginia ha fatto scattare gli allarmi nel Partito Democratico e forse ha contribuito alla decisione di ricandidarsi.

Usa, Biden il presidente più anziano

Ma il dato anagrafico non è a favore di Joe Biden che è ora il presidente più anziano in carica con i suoi 79 anni. Una competizione elettorale a 81 anni non sembra essere una “passeggiata” anche se il medico personale del presidente, Kevin O'Connor, ha dichiarato che il suo paziente è “un uomo di 78 anni in buona salute e vigoroso, capace di adempiere ai suoi doveri”. Il problema di popolarità del presidente si accompagna inoltre con quello della sua vice, Kamala Harris, che ha una popolarità ancora più bassa di quella del suo capo. Un sondaggio Suffolk University-USA Today pubblicato all'inizio di novembre, ha registrato il 27,8% contro il 37,8% di Biden. Insomma un insieme di fattori che spingono a considerare la fuga in avanti di Joe Biden qualcosa di decisamente azzardato.