Usa, Kamala Harris favorita come candidata Dem alla vicepresidenza

E' Kamala Harris, la senatrice californiana che ha tentato una corsa per la Casa Bianca in proprio nei mesi scorsi, la favorita a diventare la 'veep' di Joe Biden.

Lo scrive oggi Politico che ha interpellato una ventina di consiglieri, strateghi e finanziatori della campagna del candidato democratico, che confermano che l'ex procuratrice afroamericana al momento risulta essere la democratica con più chance di essere scelta per la candidatura alla vice presidenza.

Ma, avvisano, il processo di selezione, e controllo di eventuali scheletri nell'armadio o controversie elettoralmente controproducenti, non è concluso e Elizabeth Warren, altra senatrice che, con maggior successo di Harris in termini di risultati elettorali, ha tentato la via della Casa Bianca, ancora rimane solidamente in corsa.

Nei mesi scorsi, in molti avevano escluso la possibilità che l'ex vice presidente scegliesse Harris dopo l'attacco personale che gli aveva rivolto la senatrice durante un dibattito lo scorso giugno accusandolo di di essere insensibile sulle questioni razziali.

Secondo le fonti di Politico, Biden avrebbe superato il risentimento verso Harris comprendendo che si trattava di "zuffa elettorale".

I due democratici - rivela ancora il sito - avrebbero avuto già diversi colloqui privati, ed un numero crescente di esponenti dem stanno esprimendo a Biden la convinzione che la senatrice californiana sarebbe la scelta migliore.

Biden ha detto da mesi che intende scegliere una donna come vice, e secondo alcuni sondaggi scegliere un appartenente ad una minoranza - Harris è figlia di un docente universitario della Giamaica e di una dottoressa indiana - potrebbe aiutare i democratici negli stati chiave.

Di posizioni centriste - e quindi nelle scorse settimane indicata meno attraente per l'elettorato di sinistra rispetto alla più progressista Warren - nei giorni scorsi Harris è stata una dei tre firmatari della proposta di legge per garantire alle famiglie di lavoratori 2mila dollari a componente familiare durante l'emergenza Covid19. Ed uno degli altri due firmatari è Bernie Sanders, il leader della sinistra dem che ha rinunciato, per la seconda volta, alla candidatura alla Casa Bianca sostenendo Biden.