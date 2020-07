Usa: Kanye West si candida per la Casa Bianca, con l'appoggio di Elon Musk

Kanye West si candida per le presidenziali Usa 2024. Il rapper 43enne (producer e stilista) afroamericano più vanitoso del mondo - e con un patrimonio di 170 milioni di dollari, pure il più ricco - lo ripete a ogni concerto e a ogni intervista. Ora, - si legge su Repubblica - quella personalissima ricerca dell’immortalità potrebbe passare perfino dalla Casa Bianca. Lo ha annunciato lui stesso con un tweet postato ieri alle tre del mattino, che ha gettato nello scompiglio i suoi 30 milioni di followers: «Sono in corsa per la presidenza degli Stati Uniti. È tempo di realizzare la promessa dell’America confidando in Dio, unificando la nostra visione e costruendo il nostro futuro».

Il potenziale candidato afroamericano si è però subito guadagnato l’endorsement di sua moglie Kim Kardashian, la star dei reality, che ne ha rilanciato l’annuncio decorandolo con una bandiera a stelle e strisce. Insieme a quello dell’imprenditore visionario Elon Musk, il patron di Tesla e Space X, pronto a replicare nella notte: «Hai il mio totale supporto». Un sostegno, serio o ironico che sia, piuttosto scontato: Musk scrisse per la rivista Time un profilo di West da inserire nella lista delle persone più influenti del 2015. E da allora sono ottimi amici, come dimostra una foto sull’account Instagram di Kanye postata il 1° luglio.