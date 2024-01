Usa, lanciati missili contro Houthi in Yemen. Quinto attacco della settimana

Mar Rosso, Usa attaccano i ribelli Houthi, colpiti 14 missili

Il Comando centrale (Centcom) degli Stati Uniti afferma che in un ultimo raid delle forze americane effettuato stanotte sullo Yemen ha colpito "14 missili Houthi che erano stati caricati per essere lanciati dalle aree controllate dai ribelli" sostenuti dall'Iran.

Secondo quanto riportato dall'Ansa, "Questi missili sulle rampe di lancio rappresentavano una minaccia imminente per le navi mercantili e quelle della Marina statunitense nella regione e avrebbero potuto essere lanciati in qualsiasi momento, spingendo le forze americane a esercitare il loro diritto e obbligo intrinseco di difendersi", spiega il comando combattente unificato del Dipartimento della Difesa statunitense. I ribelli Houthi hanno assicurato che continueranno ad attaccare le navi nel Mar Rosso.

Gli Stati Uniti hanno chiaramente ammonito l'Iran, accusandolo di fornire armi agli Houthi. In risposta a ciò, giovedì, un'operazione militare statunitense nel mar Arabico ha intercettato componenti di missili balistici inviati dall'Iran in Yemen, secondo le dichiarazioni ufficiali degli Stati Uniti.

Il Maggiore Generale Pat Ryder, portavoce del Pentagono, ha affermato mercoledì che gli Stati Uniti manterranno la loro azione militare per prevenire ulteriori attacchi. Ha dichiarato: "Stanno sfruttando questa situazione per condurre attacchi contro navi e imbarcazioni di oltre 50 Paesi in tutto il mondo. Quindi continueremo a lavorare con i nostri partner nella regione per prevenire o scoraggiare questi attacchi in futuro".