Usa, morta Madeleine Albright: prima donna segretario di Stato

Addio a Madeleine Albright: era malata di cancro

E’ morta a 84 anni Madeleine Albright, la prima donna segretario di Stato negli USA. Figura fondamentale nella storia della politica americana, soprattutto dopo la Guerra fredda, era da tempo malata di cancro. Nata a Praga il 15 maggio 1937, con il nome di Marie Jana Korbelová, nella sua Cecoslovacchia era riuscita a fuggire alla persecuzione nazista durante la seconda guerra mondiale.

La fuga dalla persecuzione nazista

Dopo aver abbandonato il suo Paese in seguito all’annessione da parte delle truppe di Adolf Hitler si trasferì a Londra, prima di far rientro in Patria con la fine della guerra. Tuttavia, l’avvento del comunismo spinse lei e la sua famiglia a trasferirsi definitivamente negli Stati Uniti, dove ha sposato il giornalista Joseph Medill Patterson Albright, da cui ha poi divorziato nel 1982.

Una fuoriclasse della diplomazia

Dopo aver ricoperto il ruolo di Rappresentante permanente degli USA alle Nazioni Unite, nel secondo mandato di Bill Clinton (1997/2001) è stata la prima donna a ricoprire la carica di segretario di Stato. Nel 2000, per le sue doti diplomatiche, è stata inviata in Corea del Nord per uno storico incontro con il leader nordcoreano Kim Jong-il. Figura femminile capace di arrivare ai massimi livelli istituzionali per la sua epoca, secondo molti avrebbe potuto anche ambire alla Casa Bianca, se la legge americana non lo vietasse espressamente per chi è nato all’estero.

