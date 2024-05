Usa, morto Paul Auster a 77 anni. Addio alla voce di New York, aveva un tumore

Usa, addio a Paul Auster. La "Trilogia di New York" lo ha reso un mito

Morto a 77 anni il romanziere statunitense Paul Auster, prolifico scrittore che ha scritto tra l'altro, la "Trilogia di New York". Auster è deceduto per complicazioni dovute a un cancro ai polmoni. A darne notizia è il New York Times. Auster è morto nella sua casa di Brooklyn, si legge sul giornale, che cita un'amica dello scrittore, Jacki Lyden.

Era nato a Newark, nel New Jersey, ed era considerato uno dei principali esponenti della letteratura postmoderna, insieme a scrittori come Thomas Pynchon e Don DeLillo. Era diventato famoso in tutto il mondo soprattutto dopo la pubblicazione della Trilogia di New York, composta da tre romanzi: Città di vetro, Fantasmi e La stanza chiusa, pubblicati tra il 1985 e il 1987. Il suo ultimo romanzo, Baumgartner, era stato pubblicato nel 2023, in contemporanea con l’annuncio della sua malattia.