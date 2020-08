Usa, Nerone suonava mentre Roma bruciava Donald Trump giocava a golf

Uno dei primi interventi alla Convention democratica di Milwaukee, tutta virtuale, insieme a quello di Michelle Obama è stato l’intervento di Bernie Sanders. Il senatore del Vermont leader dell’ultra sinistra del partito ha attaccato duramente il Presidente in carica.

‘La nostra nazione sta vivendo-ha detto Sanders-un momento senza precedenti. Siamo nella peggior crisi sanitaria degli ultimi cento anni e nel peggior momento economico dalla Grande Depressione. Ci stiamo confrontando con un sistemico razzismo e enormi cambiamenti climatici.E in mezzo a tutto questo abbiamo un Presidente che non solo è incapace di guidare questa crisi ma ci sta guidando sulla via dell’autoritarismo. Queste elezioni sono molto importanti nella moderna storia del nostro Paese e per una crisi senza precedenti abbiamo bisogno di una risposta senza precedenti con gente preparata capace di lottare contro gli oligarchi e i bigotti.E noi abbiamo bisogno di Joe Biden come prossimo Presidente. Insieme ai miei supporter abbiamo lottato per i principi della democrazia e per portare nella giusta direzione di uguaglianza bianchi e neri, latini, nativi americani, americani asiatici, gay. Se Trump sarà rieletto tutti questi passi saranno cancellati.

Questo Presidente sta cercando di mettere in dubbio il voto per posta screditando il nostro servizio postale, ha dispiegato l’esercito contro proteste pacifiche e tentato di rimandare le elezioni. Dobbiamo difendere la nostra democrazia. Il suo autoritarismo difende la decenza, la democrazia e l’umanità. Ma non solo ha attaccato la democrazia, il nostro Presidente ha pure rigettato la scienza, attaccato dottori e scienziati che volevano difenderci da questa pandemia. Si è rifiutato di fare azioni forti per produrre guanti, maschere e aiutare i sanitari a difenderci da questo virus. Nerone suonava mentre Roma bruciava, Trump gioca a golf. 170000 americani sono morti.

E nemmeno è stato capace di gestire la crisi economica e 30 milioni di americani hanno perso il lavoro e molti non hanno potuto pagarsi la loro assicurazione medica. Invece di continuare a dare gli aiuti di 600 dollari agli impiegati licenziati e aiuti ai piccoli business ha dato ordini esecutivi per cancellare il futuro delle assicurazioni mediche per tutti.

Per tutto questo e anche altro abbiamo bisogno di qualcuno che faccia dell’America una nazione più giusta, più compassionevole e più inclusiva. E per questo abbiamo bisogno di votare come Presidente Joe Biden e Kamala Harris come Vicepresidente'.