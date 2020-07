Usa, nuovo record 'triste': 46 mila contagi in sole 24 ore

Negli Usa è stato toccato un nuovo record giornaliero di contagi da coronavirus con 46 mila infezioni. Il totale dei contagi è così salito a 2,69 milioni mentre i decessi negli Stati Uniti sono 127.322. I casi continuano a crescere in modo esponenziali in otto Stati Usa, compresi California e Texas dove nella giornata di martedì sono stati rilevati, rispettivamente, 8 mila e 7 mila contagi. Una situazione preoccupante, come sottolinea anche il virologo Anthony Fauci, principale esperto di malattie infettive della nazione, in un'audizione del Senato sulla riapertura di scuole e luoghi di lavoro: "I casi di coronavirus potrebbero crescere fino a 100 mila al giorno e gli statunitensi non iniziassero a seguire le raccomandazioni sulla salute pubblica", ha detto Fauci. A chi gli ha chiesto di prevedere l'esito delle recenti ondate in alcuni Stati, il dottore ha risposto di non poter fare una previsione accurata, ma di ritenere che sarà "molto inquietante". Ha affermato che le aree in cui si sono verificati recenti focolai mettono a rischio l'intera nazione, comprese quelle che hanno compiuto progressi nella riduzione dei casi di Covid-19.

THE LONE WARRIOR! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 30, 2020

Trump fuorioso contro l'Ue

Intanto Trump è furioso con l'Unione Europea dopo la decisione da Bruxelles di escludere gli Usa dalla lista di Paesi i cui viaggiatori potranno entrare di nuovo in Europa. Uno schiaffo che brucia per Donald Trump che pensa che l'Europa si sia voluta vendicare per la decisione con cui la Casa Bianca lo scorso marzo chiuse le frontiere ai viaggiatori europei. Così il tycoon ha twittato un post con tre semplici parole: "THE LONE WARRIOR!" (Il guerriero solitario). Contrario a Trump, l'oppositore democratico alle presidenziali americane di novembre Joe Biden, che ha invece annunciato di non voler tenere comizi a causa della pandemia in corso. "Questa è la campagna più inusuale nella storia moderna", ha affermato l'ex numero due di Barack Obama, sottolineando che seguirà "gli ordini dei medici, non solo per me ma per il Paese, e questo significa che non terrò comizi".