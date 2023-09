Scontro sulla legge di bilancio: Biden attacca gli "estremisti repubblicani"

Usa, l'ombra della "paralisi" delle attività governative. Biden attacca gli estremisti repubblicani di causare un impasse di bilancio

Il presidente americano Joe Biden accusa "un piccolo gruppo di estremisti repubblicani" di provocare un impasse di bilancio a una settimana dalla sua chiusura, e chiede ai legislatori di porvi rimedio. Parlando a una cena di premiazine del Black Caucus del Congresso, Biden ha detto che lui e il capo dei repubblicani alla Camera, Kevin McCarty, avevano precedentemente concordato i livelli di spesa pubblica, ma "ora un piccolo gruppo di repubblicani estremisti non vuole essere all'altezza dell'accordo, quindi ora in America tutti potrebbero essere costretti a pagarne il prezzo".

I legislatori statunitensi hanno tempo fino al 30 settembre per raggiungere un accordo sul disegno di legge di bilancio ed evitare la paralisi dei servizi governativi. "Il finanziamento del Governo è una delle responsabilita' basilari del Congresso - ha detto Biden - è ora che i repubblicani inizino a fare il lavoro per cui gli americani li hanno eletti". La Casa Bianca vuole che nella legge di bilancio siano inclusi i 24 miliardi di dollari di aiuti militari e umanitaria Kiev, e una componente repubblicana alla Camera osteggia un piano sostenuto dai democratici e repubblicani. Il voto di bilancio al Congresso registra regolarmente uno stallo, utilizzato da ambo le parti per una trattativa fino a una soluzione condivisa dell'ultimo minuto.