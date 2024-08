Usa, paura ad alta quota per Vance. Atterraggio d'emergenza per il vice-Trump

Usa, paura ad alta quota per Vance

L'aereo charter che trasportava il senatore JD Vance, compagno di corsa per la Casa Bianca dell'ex presidente Donald Trump, ha effettuato un atterraggio d'emergenza a Milwaukee a causa di un problema alla guarnizione del portello del velivolo. L'annuncio è stato dato dalla campagna nella tarda serata di ieri, riporta il Washington Post.

L'aereo, un Boeing 737, ha dichiarato un'emergenza poco dopo aver lasciato l'aeroporto di Milwaukee ed è tornato indietro perché fossero effettuate le riparazioni, ha detto il portavoce della campagna Taylor Van Kirk in un comunicato. Il problema è stato risolto e l'aereo ha proseguito per Cincinnati, dove Vance vive.

Vance si trovava a Milwaukee per un evento della campagna elettorale presso l'associazione di polizia della città. Viaggiava con la moglie, i membri dello staff della campagna elettorale e un gruppo di giornalisti. L'atterraggio di emergenza avviene ad una settimana circa dal problema riscontrato in viaggio da Donald Trump, il cui volo è stato deviato a causa di un problema tecnico non precisato.