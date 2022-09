Usa, per Biden è irresponsabile il comportamento di Donald Trump

Biden, Trump è un irresponsabile

Nella notte dell’evento del secolo, i funerali della Regina Elisabetta II, il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden (a Londra) ha rilasciato la prima intervista dal mese di febbraio. Un’intervista a tutto tondo rilasciata alla rete americana CBS. Intervistato dal giornalista Scott Pelley Biden ha definito le azioni di Donald Trump relative ai documenti secretati e sequestrati dall’FBI come "totalmente irresponsabili". Il Presidente ha poi detto che vorrebbe candidarsi per la rielezione, ma la decisione non è stata del tutto presa. Ha garantito la difesa militare di Taiwan in caso di attacco cinese rompendo finalmente una politica a stelle e strisce “ambigua” in merito al territorio indipendente ma conteso dai cinesi.

Biden, un'intervista dopo quasi sette mesi di "silenzio"

Nell’intervista Pelley gli ha chiesto cosa avesse pensato appena visto la fotografia dei documenti sequestrati nella residenza di Trump in Florida a Mar-a-Lago e Biden ha risposto secco“Come può accadere? Come si può essere così irresponsabili? Ho anche pensato: ma quali e quanti dati c'erano che potessero compromettere fonti e operazioni? Intendo i nomi delle persone coinvolte. E’ totalmente irresponsabile". Il Presidente ha poi assicurato che nessuno lo aveva nformato in merito a quali documenti erano stati trovati e quali potenziali rischi per la sicurezza nazionale potessero implicare. "Non ho chiesto i dettagli di quei documenti perché non voglio entrare nel merito se il Dipartimento di Giustizia debba o meno procedere con determinate azioni che potrebbero intraprendere".

Biden, pronti ad intervenire per aiutare Taiwan

In un’ altra parte dell'intervista, Biden ha fatto riferimento al rapporto con la Cina. Alla domanda del giornalista "Le forze americane difenderebbero l'isola?" Biden ha risposto secco "Sì, se davvero ci fosse un attacco senza precedenti". Ed ancora “Quindi, a differenza dell'Ucraina, per essere chiari, signore, le forze americane, uomini e donne americani, difenderebbero Taiwan in caso di invasione cinese?”, “Certo che si", ha garantito il presidente. Una dichiarazione fatta già in un suo tour in Asia a primavera. Biden ha poi avvertito il presidente russo Vladimir Putin che l'uso di armi chimiche o nucleari in risposta alle sue sconfitte sul campo di battaglia nella guerra in Ucraina avrebbe "conseguenze".

Biden, non ancora decisa la ricandidatura

Quindi Pelley ha chiesto a Biden se avesse deciso di candidarsi per la rielezione nel 2024. “Se dicessi di si all'improvviso entrerebbero in gioco tutta una serie di leggi elettorali”. I candidati sono soggetti infatti a tutta una serie di requisiti e controlli sul finanziamento delle loro campagne. anche per questo il Presidente ha detto che “È troppo presto per prendere questo tipo di decisione. Ho grande rispetto per il mio lavoro, e quello che sto facendo ora è il mio lavoro. Intanto continuerò a fare il mio lavoro. Entro un lasso di tempo ragionevole dopo questo prossimo ciclo elettorale, qui, nel prossimo anno, prenderò una decisione su cosa fare". Riguardo all’economia americana Biden è convinto che l’economia non peggiorerà ma ha pure evidenziato la forte creazione di posti di lavoro. Per chiudere Biden ha toccato il tema della pandemia "Abbiamo ancora un problema con il Covid. Ci stiamo ancora lavorando molto. Ma la pandemia è finita, nessuno indossa maschere e sembra che tutti stiano bene”. E tutto questo in attesa delle importanti e prossime elezioni di medio mandato.