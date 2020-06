Usa, preoccupa la salute di Trump dopo West Point: "Segnali preoccupanti"

In Usa sta tenendo banco il tema della salute di Donald Trump. I dubbi sono sorti dopo il discorso dello scorso sabato durante il discorso all'accademia militare di West Point per la consegna dei

diplomi. Il presidente è sembrato affaticato mentre usava due mani per bere un bicchiere d'acqua e scendeva con incertezza le scale del palco. Un segno neurologico persistente che, combinato con altri, "è

abbastanza preoccupante da richiedere una Tac al cervello", ha twittato Bandy Lee, psichiatra di Yale, commentando il filmato di West Point. "I video recenti mostrano chiaramente che c'è qualcosa che non va dal punto di vista medico in Trump. Il modo in cui cammina, come tiene un bicchiere d'acqua, le sue parole confuse. Cosa nasconde la Casa Bianca?".

Altre persone hanno evocato anche possibili problemi di salute, dalla demenza senile al morbo di Parkinson. Trump insiste che è in perfetta salute e la Casa Bianca ha recentemente pubblicato un rapporto che afferma che è in buona forma per la sua età (proprio domenica ha compiuto 74 anni). Ma a volte basta un'immagine pubblica di debolezza per mettere in discussione quell'immagine di presidente vigoroso che puo' opporre la sua forza alla presunta debolezza dei rivali, prima Hillary Clinton ed ora Joe Biben.