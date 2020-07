Usa, prima esecuzione capitale in Texas dopo la tregua per coronavirus

Il Texas ha concluso la sospensione delle esecuzioni per coronavirus durata cinque mesi. La prima esecuzione è stata quella di Billy Joe Wardlow, un bianco di 45 anni, condannato a morte per un omicidio del 1993 e ucciso con un'iniezione letale nella prigione di Huntsville, vicino a Houston.

Il condannato ha rinunciato il diritto alle ultime parole. Nel 1993, aveva ucciso a Cason, villaggio di meno di 200 abitanti, Carl Cole di 82 anni. Gli sparò in fronte perché lo aveva sorpreso a rubare il suo furgone. Warldow, che aveva 18 anni, e la sua ragazza, Tonya Fulfer, volevano il furgone per scappare dalle famiglie in cui erano cresciuti e fuggire in Montana, dall'altra parte del Paese.

Furono arrestati pochi giorni dopo, nel Sud Dakota. La ragazza fece un accordo con i magistrati e fu condannata a 18 anni di carcere, da cui uscì nel 2009. La difesa di Wardlow cercò senza risultato di contestare la norma che permette di condannare a morte i maggiori di 18 anni, sostenendo che a quell'età nessuno è pienamente cosciente delle proprie azioni.