Usa: riprendono le esecuzioni federali dopo 17 anni, già 5 tra luglio e agosto

Pena di morte federale in Usa

Gli Stati Uniti riprendono le esecuzioni a livello federale il prossimo 13 luglio, dopo 17 anni di moratoria. Lo rende noto il ministero dei Giustizia Usa.

Dal 1988 ci sono state solo 3 esecuzioni federali ma lo scorso anno il Guardasigilli William Barr ha comunicato l'intenzione del governo di punire con la pena di morte anche i reati federali. Cinque esecuzioni capitali erano in programma già dalla fine del 2019 ma sono state temporaneamente bloccate dalla Corte Suprema in attesa della sentenza d'appello che ha dato il via all'iniezione letale con l'utilizzo del solo Pentobarbitan.

Le condanne a morte saranno dunque eseguite tra il 13 luglio e il 28 agosto. Tra i condannati anche Daniel Lewis Lee, suprematista bianco che ha ucciso un'intera famiglia compresa una bimba di 8 anni. La madre di una delle sue vittime, Earlene Peterson, è contraria alla pena di morte e ha chiesto al presidente Donald Trump di garantirgli la grazia.