Usa, sparatoria fuori da Campidoglio a Washington: agenti travolti da un'auto

Sembra farsi più chiara la dinamica dell'incidente che ha spinto le autorità a ordinare il lockdwon per l'area e gli edifici di Capitol Hill, a Washington. Secondo quanto riferito dalla Capitol Police e riportato dalla Cnn, un'auto avrebbe travolto intenzionalmente due agenti in prossimità delle barriere messe a protezione del Campidoglio. I due agenti sono rimasti feriti, mentre il conducente dell'auto è stato arrestato. Tutti e tre sono stati ricoverati in ospedale.

Ai parlamentari è stato ordinato di non entrare o uscire dal complesso, autorizzati solo i movimenti tra i palazzi, ma stando lontano da finestre e porte.