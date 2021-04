Usa, spari dopo la sentenza Floyd: polizia uccide una sedicenne afroamericana

A poche ore dalla sentenza del tribunale di Minneapolis che ha emesso un verdetto di colpevolezza per l’ex agente di polizia Derek Chauvin, per tutti e tre i reati di omicidio dei quali era stato accusato nel caso di George Floyd, torna la paura negli Stati Uniti. Un agente di polizia dell'Ohio, mentre rispondeva a un tentativo di accoltellamento, ha ucciso a colpi di arma da fuoco un'adolescente afroamericana, secondo quanto riferisce la Bbc. La sparatoria è avvenuta nella capitale dello stato Columbus alle 16:45 di ieri ora locale, secondo quanto riportato dal quotidiano Columbus Dispatch. Una folla inferocita si è poi radunata sulla scena, hanno riferito i media statunitensi. E' in corso un'inchiesta per stabilire la dinamica dei fatti.