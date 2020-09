Usa, Trump subito smentito dallo Sceriffo di Portland

‘Come Sceriffo della Contea Multhnomah non ho mai appoggiato il Presidente Donald Trump e mai lo appoggerò’’ così secca e rapida la smentita ad una delle tante affermazioni fatte nei 90 minuti del primo dibattito tra il Presidente e il suo avversario Joe Biden.

Nel suo ’tempestoso e nervoso’ intervento, spesso tenuto a freno da un bravissimo moderatore come Wallace, Trump parlando dell’appoggio che aveva dalle Forze di Polizia, ha detto di averlo avuto persino dallo sceriffo di Portland. ‘Lo Sceriffo-ha affermato il repubblicano- è appena uscito oggi e ha detto: io sostengo il presidente Trump’.

Ma lo Sceriffo non si è limitato a dire che il Presidente era un bugiardo ma ha pure sostenuto che 'Donald Trump ha reso il mio lavoro molto più difficile da quando ha iniziato a parlare di Portland, ma non avrei mai pensato che avrebbe provato a mettere mia moglie contro di me!’. La verità è che i leaders di Portland e dell’Oregon, con in testa il Gov. Kate Brown, si sono sempre mostrati in netto disaccordo con la politica di Trump di usare la Guardia Federale per bloccare i manifestanti. ‘Noi qui non abbiamo polizia segreta-ha detto la Brown-questa non è una dittatura. Ma Trump ha voluto mettere i suoi agenti nelle strade buttando benzina sul fuoco’.

Nel dibattito televisivo Portland e i suoi disordini sono stati un momento molto seguito soprattutto quando Trump, richiesto dal moderatore, si è rifiutato di condannare i supremazisti bianchi e di esortare i gruppi di milizie a dimettersi.Trump ha fatto riferimento ai Proud Boys, un gruppo che ha recentemente tenuto una manifestazione a Portland ed è stato etichettato come un gruppo di ‘odio' dal Southern Poverty Law. Il gruppo Proud Boys è noto a Portland per aver provocato violenze e risse nelle strade durante le manifestazioni politiche.

Ad un gruppo simile il Presidente degli Stati Uniti ha mandato un messaggio ‘quasi subliminale’ di questo tipo 'Ragazzi orgogliosi, state indietro e state a guardare- ha detto Trump-ma io dico che bisogna fare qualcosa contro Antifa e la sinistra. La violenza non è un problema di destra ,è un problema della sinistra’.

E tutto questo la dice lunga su come si muoverà il tycoon in queste poche settimane prima del giorno dell’elezione.