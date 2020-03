Usa,Super Tuesday: ciclone moderato. Biden batte Sanders 9-4, corsa ribaltata

In attesa dei risultati del Texas, decisivi per l'esito della serata, Joe Biden è in vantaggio su Bernie Sanders al Super Martedì per scegliere il candidato democratico che sfiderà il presidente Donald Trump a novembre. Tra i 14 Stati in gioco, secondo le proiezioni delle tv statunitensi, l'ex vice presidente di Barack Obama ne ha conquistati ben nove, con una serie di vittorie nel Sud del Paese che dimostrano il forte sostegno di cui gode tra gli afro-americani. Pesa molto l'ultimo successo in ordine di tempo, quello in Texas.

Il socialista Sanders si è aggiudicato quattro Stati compresa la California che porta in dote il maggior numero di delegati, 415, ma dove Biden conferma di essere "vivo": a fare la differenza sarà il margine di vittoria perché i delegati vengono assegnati su base proporzionale. Nel 2016 Sanders perse in California di 7 punti contro Hillary Clinton. Il senatore del Vermont ha poi avuto la meglio nel suo Stato, ha conquistato Colorado e Utah ma ha perso Minnesota e Oklahoma, dove sconfisse agevolmente Hillary nel 2016.

Biden ha vinto in Alabama, Arkansas, Minnesota, North Carolina, Oklahoma, Tennessee, Texas. Virginia e Massachusetts. Sanders è primo in Colorado, Utah, Vermont e California. Michael Bloomberg, che oggi valuterà il futuro della sua campagna presidenziale, ha vinto solo nelle isole di Samoa, guadagnando 5 dei 6 delegati in palio.

LA NOTTE DEL SUPER TUESDAY DEM USA 2020, I RISULTATI STATO PER STATO

07.54 Usa 2020, Biden vince anche in Texas

I media statunitensi ne sono ormai convinti: Joe Biden ha conquistato anche il Texas; sale così a dieci il numero di Stati vinti dall'ex vicepresidente nel Super Tuesday delle primarie democratiche statunitensi, mentre il senatore Bernie Sanders ne ha ottenuti quattro. Servirà però attendere per capire la suddivisione dei delegati in palio, soprattutto in Texas e California. Con il 90% dei voti scrutinati, Biden ha il 32,7% dei favori, contro il 29,2% per Sanders. Michael Bloomberg è al 15,6%, Elizabeth Warren all'11,4 per cento.

07.28 Super Martedì: Biden allunga su Sanders in Texas

Allunga Joe Biden su Bernie Sanders in Texas alle primarie democratiche del Super Martedì. Con il 75% dei voti scrutinati, Biden è in vantaggio al 31,7% contro il 29,3% di Sanders. Biden, che ieri era a Dallas ma non ha investito molto in Texas (a titolo di confronto, il miliardario Mike Bloomberg ha speso nello Stato 50 volte di più) prende i voti di Beto o'Rourke come lui stesso ha ammesso. Da notare però che in Texas devono ancora essere scrutinate le schede di Harris County, la contea più 'liberal' e che comprende Houston: i seggi sono formalmente chiusi, ma le votazioni sono ancora in corsa perchè, al momento della chiusura, c'erano ancora code di persone in attesa di depositare la scheda.

06.07 Super Martedì: ancora testa a testa Biden-Sanders in Texas

E' ancora testa a testa tra Joe Biden e Bernie Sanders in Texas alle primarie democratiche del Super Martedì. Con il 57% dei voti scrutinati, Biden è in lieve vantaggio al 28,8% contro il 28,7% di Sanders.

05.06 Super Martedì: Sanders vince primarie California

Bernie Sanders vince le primarie democratiche della California dove sono in palio 415 delegati, il bottino più ghiotto del Super Martedì, secondo le proiezioni dei media Usa.

04.24 Super Martedì: Biden vince anche Massachusetts

Joe Biden vince anche in Massachusetts, lo stato della rivale liberal Elizabeth Warren, al Super Martedì di primarie democratiche per la corsa alla Casa Bianca, secondo le proiezioni di Fox. Si tratta di uno schiaffo anche per Bernie Sanders che è del vicino Stato del Vermont. Questa sconfitta rischia di compromettere il futuro della campagna presidenziale di Warren. Con il 59% dei voti scrutinati, Biden è al 34% in Massachusetts, 7 in più di Sanders e 14 in più di Warren. Al momento Warren non ha neppure raggiunto la soglia minima del 15% per l'attribuzione di delegati nel suo Stato.

04.23 Super Martedì: Sanders vince nello Utah, terzo Stato

Bernie Sanders ha vinto le primarie dem nello Utah, secondo le proiezioni Fox. E' il terzo Stato conquistato dopo Virginia e Colorado.

03.56 Super Martedì: Biden vince primarie Arkansas

Joe Biden vince le primarie democratiche dell'Arkansas secondo le proiezioni dei media Usa.

03.54 Super Martedì: testa a testa Sanders-Biden in Texas

E' testa a testa in Texas tra Joe Biden e Bernie Sanders, alle primarie democratiche per la corsa alla Casa Bianca. Con il 3% dei voti scrutinati, Biden è al 26,2% e Sanders al 25,8%. Nello Stato della stella solitaria ci sono in palio 228 delegati democratici.In base agli exit poll, in Texas Biden gode del sostegno degli afro-americani che hanno votato per lui in 6 su 10. La popolazione di colore nello Stato della stella solitaria rappresenta però solo un quinto del totale. Sanders gode dell'appoggio dei latini che lo hanno votato in 4 su 10 ma che rappresentano meno di un terzo della popolazione. Gli over 45 prediligono Biden mentre i giovani sotto i 45 anni preferiscono Sanders.

03.51 Super Martedì: Biden vince Minnesota

Joe Biden vince le primarie democratiche in Minnessota secondo le proiezioni dei media Usa.

03.18 Super Martedì: Biden vince Tennessee

Ancora una vittoria per Joe Biden al Super Martedì. L'ex vice presidente ha trionfato anche in Tennessee secondo le proiezioni dei media Usa.

03.13 Super Martedì: Biden vince ​Oklahoma, quarto Stato

Joe Biden vince le primarie democratiche in Oklahoma secondo le proiezioni di Npr e Usa Today. E' la sua quarta vittoria al Super Tuesday. In palio in Oklahoma ci sono 37 delegati dem.

03.07 Super Martedì: Sanders vince primarie Colorado

Bernie Sanders ha vinto le primarie democratiche in Colorado secondo le proiezioni dei media Usa.

02.01 Super Tuesday: Biden vince Alabama

Joe Biden vince le primarie democratiche dell'Alabama secondo le proiezioni dei media Usa.

01.54 Super Martedì: parziali Virginia,Warren e Bloomberg sotto 15%

Rischiano di non raggiungere la soglia minima del 15% per aggiudicarsi i delegati della Virginia Elizabeth Warren e Michael Bloomberg al Super Tuesday di primarie dem. Con in 30% dei voti scrutinati in Virginia, dove vengono assegnati 99 delegati, Joe Biden è al 55%, Bernie Sanders al 23%, Warren al 10% e Bloomberg al 9,4%.

01.45 Super Martedì: Bloomberg vince isole Samoa

Prima vittoria di Michael Bloomberg al Super Martedì di primarie democratiche per la corsa alla presidenza. L'ex sindaco di New York si è aggiudicato il territorio Usa delle isole di Samoa che assegna 6 delegati, secondo le proiezioni di Cnn. Bloomberg si è aggiudicato 5 dei 6 delegati delle isole Samoa, secondo il partito democratico del territorio Usa. Un delegato è andato a Tulsi Gabbard.

01.30 Super Martedì: Biden vince primarie Carolina del Nord

Joe Biden ha vinto le primarie democratiche della Carolina del Nord, tra gli Stati del Super Martedì, secondo le proiezioni della Cnn. La Carolina del Nord assegna 110 delegati democratici, su base proporzionale. Nel 2016, Hillary Clinton vinse le primarie democratiche nella Carolina del Sud mentre Donald Trump si aggiudicò quelle repubblicane.

01.24 Super Martedì: Sanders vince Vermont e Biden Virginia

Bernie Sanders ha vinto il Vermont, il suo Stato, al Super Tuesday di primarie democratiche, mentre Joe Biden ha vinto in Virginia, secondo le proiezioni della Cnn. La vittoria di Sanders in Vermont era ampiamente attesa. Già nel 2016 aveva battuto la rivale dem Hillary Clinton con l'86% delle preferenze contro il 14%. Lo Stato, con una popolazione di appena 624.000 persone, assegna solo 16 delegati. La vittoria di Biden nella Virginia, dove i delegati in palio sono 99, rappresenta una pessima notizia per Michael Bloomberg che nello Stato ha investito 18 milioni di dollari in spot.