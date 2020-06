Usa, talco cancerogeno, Johnson&Johnson condannata a risarcire le vittime

J&J condannata al risarcimento per il talco cancerogeno

Johnson&Johnson dovrà risarcire 2,1 miliardi di dollari alle famiglie che hanno subito danni dal talco cancerogeno prodotto dalla multinazionale.

La corte di appello del Missouri ha infatti confermato il verdetto sul fatto che il talco, contenente amianto, favorisce l'insorgenza del tumore alle ovaie e ha però ridotto di oltre la metà i risarcimenti a 22 famiglie pari a 4,4 miliardi decisi da una giuria nel 2018. Un portavoce di Johnson & Johnson ha dichiarato che la compagnia avrebbe presentato ricorso alla Corte Suprema del Missouri, secondo il Wall Street Journal.

La multinazionale è stata oggetto di migliaia di azioni legali negli ultimi anni con l'accusa di non aver avvertito i consumatori dei rischi di cancro causati dall'amianto nella sua polvere di talco, e per questo è stata condannata più volte. A maggio, la società ha annunciato che non avrebbe più venduto questa polvere a base di talco negli Stati Uniti e in Canada, paesi in cui le vendite sono diminuite a causa del cambiamento delle abitudini e della sfiducia dei consumatori nei confronti del prodotto, ma continuerà a venderlo nel resto del mondo.