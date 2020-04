Usa, Trump cancella i limiti di Obama sulle emissioni auto

Donald Trump ha cancellato i limiti sui consumi delle auto emessi in precedenza dal governo dell'ex presidente Usa Barack Obama, aumentando i limiti di emissioni fino al 2026. Una decisione che va contro la lotta ai cambiamenti climatici portava avanti a lungo, in questi tempi, dall'attivista svedese per il clima Greta Thunberg, con conseguenze negative su smog. Tutto ciò potrebbe rallentare la corsa delle case automobilistiche verso auto elettriche e veicoli meno inquinanti. Diverse le proteste da parte dei dem e del mondo ambientalista.

Donald Trump su Twitter è soddisfatto: "Grandi notizie! Le famiglie americane ora saranno in grado di acquistare auto piu' sicure, piu' economiche e piu' ecologiche con le nostre nuove regole di sicurezza sui veicoli", ha scritto. "La mia proposta per le case automobilistiche politicamente corrette abbassera' il prezzo medio di un'auto per i consumatori di oltre 3500 dollari".

Great news! American families will now be able to buy safer, more affordable, and environmentally friendly cars with our new SAFE VEHICLES RULE. Get rid of those old, unsafe clunkers. Build better and safer American cars and create American jobs. Buy American!