Usa, Trump sempre più isolato nega l’evidenza della pandemia

Un Donald Trump che sembra sempre più isolato, sia per quanto riguarda la pandemia sia per quanto concerne la campagna elettorale, è apparso ieri su Fox News in una lunga intervista piena di tensione.

Fox News è praticamente la ‘voce’ del sentimento più trumpista del Paese e il Presidente ha potuto raccontare senza contraddittorio il suo 'credo’ sul virus, su Fauci, su Biden e su altro ancora.

E le sue sono state risposte secche, date a Chris Wallace un giornalista esperto e di lungo corso, che non lasciano spazio a dubbi.

Perchè ci sono più’ contagi?

Se si fossero fatte meno prove (fra l’altro le migliori al mondo) avremmo avuto meno casi.

E il virus?

Probabilmente sparirà da solo.

E Anthony Fauci?

E’ solo un po’ troppo allarmista, ha commesso errori ma ho una buona relazione con lui.

E la Florida che adesso è lo Stato più colpito?

La situazione è sotto controllo.

E i sondaggi che lo danno dietro a Biden di quasi 15 punti?

Solo bugie. Biden semplicemente è incompetente per fare il Presidente degli Stati Uniti.

La realtà dei numeri dice invece che gli Stati Uniti sono l’epicentro mondiale della pandemia con 140000 vittime e quasi 4 milioni di contagi ( nell’ultima settimana 70000 al giorno). E la tendenza è al momento sempre in crescita.

La realtà politica dice invece che la pandemia è il tema più importante per i votanti e in diversi sondaggi più della metà di essi giudicano l’operato del Presidente insufficiente e pensano che il suo avversario avrebbe fatto sicuramente meglio.

Non sono più campanelli d’allarme per il Presidente Trump, adesso sembrano più campane che suonano rintocchi politicamente funerei.

Ma il Presidente non è ancora convinto.