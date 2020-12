Usa, un milione di americani già vaccinati contro il Covid-19

La cattiva notizia negli Stati Uniti è quella di oltre 4300 morti in un giorno per Coronavirus, mentre la buona notizia è che oltre un milione di persone ( ed è un numero al ribasso poichè i dati ufficiali del CDC sono in continuo divenire) ha già ricevuto la prima dose del vaccino.

‘Con i casi di COVID-19 in continua crescita a livello nazionale, questo prima vaccinazione -ha detto il direttore del CDC Robert Redfield-aiuterà a proteggere coloro che sono in prima linea, i nostri operatori sanitari così come le persone più vulnerabili: gli anziani che vivono nelle case di cura’.

Il Governo intende distribuire, nelle prossime settimane, 20 milioni di prime dosi dei vaccini Pfizer-BioNTech e Moderna. Finora ne sono state distribuite circa 9,5 milioni di dosi.

"E 'stata una grande settimana di consegna di vaccini", ha confermato il generale Gustave Perna, direttore operativo dell'operazione Warp Speed. "Oltre 7.800 consegne entro domani, poiché stiamo fornendo i 7,9 milioni di dosi di vaccino che sono state assegnate per questa settimana in tutto il paese: un'impresa davvero straordinaria".

Perna ha detto che sono state distribuite circa 15,5 milioni di dosi di vaccino e altri 4,5-5 milioni saranno assegnati la prossima settimana.

"Finiremo quelle consegne nella prima settimana di gennaio", ha promesso.

Funzionari sanitari come il dottor Anthony Fauci, hanno affermato che i vaccini aiuteranno a lasciare la pandemia alle spalle, ma la maggior parte degli americani, che non verrà vaccinata fino al prossimo anno, dovrà continuare ad essere vigilie con mascherine e social distancing per i prossimi mesi.

Grazie agli sforzi coordinati tra il Dipartimento della salute e dei servizi umani degli Stati Uniti e due importanti catene di farmacie, i vaccini Covid-19 hanno raggiunto 238 strutture di assistenza a lungo termine in 12 Stati.

Perna ha detto che altri 13 stati e altre 1.000 strutture con residenti che richiedono cure a lungo termine riceveranno dosi di vaccino la prossima settimana.

Il capo dell'operazione Warp Speed ​​ha sostenuto che si comincerà a vedere un calo del numero di morti mano a mano che verranno vaccinate le persone più vulnerabili.

‘Entro due settimane dall'inizio dell'immunizzazione dei senior che vivono in strutture di assistenza a lungo termine, si dovrebbe iniziare a vedere una diminuzione della mortalità complessiva nel paese.Ci sono dosi di vaccino sufficienti per immunizzare più o meno 3 milioni di persone di questo target’ prevede il numero uno del CDC.

Ma dopo le tante morti causate dall’allentamento delle difese durante il Tahnksgiving Day ora tutta la sanità americana guarda con preoccupazione le imminenti festività. E un’altra ondata di morti è prevista fra le prossime due settimane perchè, per le vacanze di Natale, sono previsti ben 84 milioni di americani in viaggio.