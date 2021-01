Vaccino, la Svezia blocca tutti i pagamenti a Pfizer. Ora è pugno di ferro

Vaccino: Svezia ferma pagamenti a Pfizer, vuole chiarezza dosi

La Svezia sospende i pagamenti a Pfizer per il vaccino anti-Covid. Secondo i media, Stoccolma vuole un chiarimento sul numero di dosi fatturato. L'azienda americana ha addebitato sei dosi per fiala, mentre in origine si pensava che da ogni fiala ne potessero essere estratte solo cinque. La Svezia vuole che Unione europea e Pfizer raggiungano un accordo su quante dosi conteggiare per ogni fiala. "Fino ad allora, abbiamo detto all'azienda che dobbiamo aspettare con le fatture che sono disponibili finche' non otteniamo chiarezza su cio' che si applica", ha detto il capo epidemiologo Anders Tegnell al quotidiano Dagens Nyheter. "L'Europa ha investito miliardi per arrivare a un vaccino" e "ora le aziende devono mantenere i loro impegni" ed e' per questo "che metteremo in funzione un meccanismo di trasparenza delle esportazioni". Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nel corso dell'evento 'State of the World' organizzato dal World economic forum di Davos.