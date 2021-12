Ucraina, colloquio Putin-Biden: verso sanzioni a Mosca

Usa-Russia, finito il colloquio Biden-Putin, durato 2 ore e cinque minuti. Il presidente Usa al leader russo: "Spero di rivederti presto di persona"

E' terminato il colloquio in video conferenza tra i presidenti di Russia e Stati Uniti, Vladimir Putin e Joe Biden. Il colloquio è durato due ore e 5 minuti. L'agenda del colloquio tra i due leader prevedeva, tra le altre cose, la discussione della situazione in Ucraina, l'allargamento della Nato a Est, la stabilità strategica, i rapporti bilaterali e la sicurezza regionale, compresa la situazione in Afghanistan.

All'inizio della videoconferenza, Putin e Biden si sono scambiati i saluti e il presidente americano ha espresso l'auspicio di un futuro incontro faccia a faccia con il leader russo. Dopo i primi minuti ripresi dalle telecamere, i colloqui sono andati avanti a porte chiuse. Per la teleconferenza è stato utilizzato, per la prima volta, un collegamento video sicuro destinato alla comunicazione tra i leader dei due Paesi. Putin si è collegato dalla residenza di Bocharov Ruchei, a Sochi, mentre Biden era nella 'Situation Room' della Casa Bianca. Il presidente Usa ha in programma ora colloqui con i leader dei Paesi membri del Quint: Francia, Germania, Regno Unito e Italia, già sentiti ieri sera. Quella di oggi è stata la quinta conversazione tra i due capi di Stato, da quando Biden è entrato in carica. In precedenza, i leader hanno parlato al telefono tre volte e a metà giugno hanno avuto un incontro faccia a faccia a Ginevra.

Usa-Russia, Biden avverte Putin su Ucraina,"rischio sanzioni"

La Russia rischia "forti sanzioni", soprattutto di natura economica, nel caso in cui ci fosse una escalation della tensione in Ucraina: lo ha detto il presidente Usa, Joe Biden, al suo omologo russo, Vladimir Putin, nel corso della videoconferenza che hanno avuto oggi.

Usa-Russia, Biden: "Su Ucraina noi e europei molto preoccupati"

"Il presidente Biden ha espresso le profonde preoccupazioni degli Stati Uniti e dei nostri alleati europei in merito all'aumento delle truppe russe intorno all'Ucraina e ha detto chiaramente che gli Usa e i nostri alleati risponderebbero con forti misure economiche e di altro tipo nel caso di una escalation militare": così si legge in una nota della Casa Bianca sul colloquio in videoconferenza fra Biden e il suo omologo russo, Vladimir Putin.

Biden: "Da alleati Usa uniti su misure dure"

Biden e Putin hanno parlato anche di Iran

Non solo Ucraina e il rischio di un'escalation militare, i presidenti americano e russo, Joe Biden e Vladimir Putin, nel loro colloquio hanno affrontato anche i temi del "dialogo russo-americano sulla stabilità strategica, degli attacchi ransomware e del lavoro congiunto su questioni regionali come l'Iran". Lo riferisce la Casa Bianca in una nota.