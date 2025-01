Elon Musk fa il saluto romano sul palco, ecco il video che ha sconvolto il web

Elon Musk ha suscitato polemiche durante le celebrazioni per l’inaugurazione di Donald Trump a Washington, compiendo un gesto che ha fatto il giro del mondo: il saluto romano. Sul palco della Capital One Arena, Musk ha teso il braccio destro, provocando reazioni contrastanti. Mentre il pubblico applaudiva, molti sui social hanno interpretato il gesto come un saluto nazista. Andrea Stroppa, referente italiano di Musk, ha cercato di chiarire: “Elon esprime i suoi sentimenti in modo unico. Quel gesto significa ‘vi do il mio cuore’”. Nonostante le spiegazioni, media come Haaretz hanno criticato aspramente l’episodio, alimentando il dibattito globale. Musk, intanto, ha cercato di spostare l’attenzione sui suoi progetti futuristici, ma il gesto resta al centro delle discussioni.