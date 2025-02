Toronto, aereo Delta si ribalta durante l'atterraggio | video

Si è sfiorato il disastro all'aeroporto di Toronto dove un volo di linea della Delta airlines si è ribaltato durante la manovra di atterraggio. L'aereo, probabilmente a casua del maltempo e della neve presente sulla pista, è cappottato, finendo a pancia in su ma per fortuna non si è spezzato e non ha preso fuoco. Al momento il bilancio è di 8 feriti, di cui uno solo in gravi condizioni.