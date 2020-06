Vietnam: via libera all’accordo commerciale con l'Ue

L'Assemblea legislativa vietnamita ha ratificato l'accordo di libero scambio (Evfta) con l'Ue, ultima tappa per l'entrata in vigore del trattato, dopo l'ok di Europarlamento e Consiglio Ue con 401 voti, 192 voti contrari e 40 astensioni. L'accordo di libero scambio UE-Vietnam eliminerà gradualmente quasi tutti i dazi doganali , per arrivare entro 10 anni a dazio zero per 99% dei prodotti europei. Includendo norme vincolanti su clima, lavoro e diritti umani e un passo avanti verso il commercio interregionale con il Sud-Est asiatico.

L'Assemblea vietnamita, inoltre, ha ratificato la Convenzione 105 dell'Organizzazione internazionale del lavoro (Oil) sull'abolizione del lavoro forzato, ratifica collegata all'intesa commerciale con l'Ue. Secondo stime del governo vietnamita, come spiegano fonti Nova, l'intesa commerciale dovrebbe far crescere il prodotto interno lordo nazionale del 2,4 per cento e le esportazioni del 12 per cento entro il 2030. Dal punto di vista europeo, l'accordo di libero scambio col Vietnam, aggiunto a quello firmato con Singapore, dovrebbe favorire i rapporti commerciali con l'area Asean, l'Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico (di cui i due paesi fanno parte insieme a Brunei, Cambogia, Filippine, Indonesia, Laos, Malesia, Myanmar e Thailandia).

