Von der Leyen a Kiev per l'ingresso nell'Ue. Zelensky: "Guerra a Gaza distrae dall'Ucraina"

"Sono qui per parlare dell'ingresso dell'Ucraina alla Ue. Kiev sta facendo eccellenti progressi sulla strada dell'adesione all'Ue. E' in corso il processo di completamento delle riforme. Se questo succederà, ne sono certa, l'Ucraina potrà raggiungere l'ambizioso obiettivo di passare al prossimo stadio del processo di adesione", ha detto la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, in visita nella capitale ucraina. Mercoledì prossimo l'Ue deve valutare quanto stia procedendo l'Ucraina verso il raggiungimento dei criteri politici, economici e legali necessari, in modo da poter aprire la strada verso l'apertura di negoziati per l'adesione in dicembre.

Poi ha annunciato: "Pronto un nuovo pacchetto di sanzioni contro la Russia".

Il presidente ucraino Zelensky, di rimando, ha precisato: "La scelta dell'Ue sull'adesione sarà storica". E ha aggiunto: "Il conflitto non è in fase di stallo. La guerra in Medioriente sta distogliendo l'attenzione dall'Ucraina. Ritengo che questo fosse uno degli obiettivi della Federazione Russa".

"La Russia sta gradualmente perdendo il controllo del Mar Nero", ha poi affermato Zelensky, che nominato un nuovo comandante delle Forze per le operazioni speciali. Intanto una nuova pioggia di droni russi si è abbattuta su varie regioni dell'Ucraina, che teme altri danni alle proprie infrastrutture per la produzione di energia, e quindi per la luce e il riscaldamento, mentre il conflitto entra nel terzo inverno.