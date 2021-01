Von Der Leyen: "Biden un amico alla Casa Bianca, nuova alba per Stati Uniti"

"Dopo quattro anni avremo finalmente un amico alla Casa Bianca". Lo ha dichiarato la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, nel suo intervento in Europarlamento sull'insediamento di Joe Biden alla Casa Bianca.

"Noi dobbiamo contenere in modo democratico lo strapotere dei social, dobbiamo dare delle risposte, questa è la strada per combattere teorie complottiste e salvare vite, anche delle forze dell’ordine, questo c’insegna l’assalto al Campidoglio". Lo ha dichiarato la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, nel suo intervento all'Europarlamento. "Noi in Europa crediamo all’innovazione, alle tecnologie moderne, perché senza la novità, senza innovazione, senza i progressi tecnologici non ci può essere un domani, non ci può essere un futuro. Ma non per questo dobbiamo rinunciare a quello che è irrinunciabile. Le nuove tecnologie mai e poi possono fare sì che distruggano queste realtà e questi valori", ha aggiunto.

"Questa nuova alba negli Stati Uniti l'abbiamo attesa a lungo". Lo ha dichiarato la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, nel suo intervento in Europarlamento in occasione dell'insediamento di Joe Biden alla Casa Bianca. "Il giorno di oggi è gravido di speranze. Con Joe Biden l'Europa dà la sua disponibilità per instillare nuova vita nel nostro futuro", ha concluso von der Leyen.

"Sono lieta che così tante organizzazioni e fondazioni statunitensi abbiano contribuito a costruire e progettare la Covax Facility, la nostra alleanza globale per garantire i vaccini ai Paesi a basso e medio reddito. Non vedo l'ora di vedere il governo degli Stati Uniti unirsi al nostro impegno comune. Questo sarà un messaggio forte. E oltre a questo, proporremo agli Stati Uniti di intensificare il nostro lavoro sulla prevenzione, la preparazione e la risposta della sanità, al vertice del G20 sulla salute a Roma a maggio". Lo ha dichiarato la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, nel suo intervento in Europarlamento sull'insediamento di Joe Biden.

"Sono lieta che il primo giorno di questa nuova amministrazione, gli Stati Uniti torneranno agli accordi di Parigi" sul clima. Lo ha dichiarato la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen. "Molto altro ancora deve arrivare", ha aggiunto.