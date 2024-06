Von der Leyen "nasconde" il report sulla libertà di stampa. Assist a Meloni

Ue, la mossa di von der Leyen per avere il voto di Meloni e facilitare il suo bis

Questa sera a Bruxelles andrà in scena la riunione informale dei 27 Paesi Ue per stabilire le strategie in vista delle nomine del Commissario Ue, del Presidente del Consiglio e dei ministri. Il clima si preannuncia molto caldo, perché da una parte c'è il fronte Popolari-Socialisti-Liberali ma dall'altra c'è l'estrema destra uscita molto rafforzata dalle urne alle Europee. Von der Leyen punta al suo secondo mandato, ma per essere sicura di avere i numeri (anche in vista di possibili franchi tiratori), continua a strizzare l'occhio soprattutto ai conservatori guidati da Giorgia Meloni. Si legge in questo senso il tentativo di von der Leyen - riporta Politico - di rallentare l'uscita di un rapporto ufficiale dell’Unione Europea che critica l'Italia per l’erosione delle libertà dei media.

Secondo quattro funzionari, un'indagine della Commissione evidenzia un giro di vite sulla libertà dei media in Italia da quando è salita al potere la Destra guidata da Giorgia Meloni. Il rapporto annuale che valuta come i paesi dell’Ue rispettano lo stato di diritto avrebbe dovuto essere approvato il 3 luglio, ma sarà rinviato fino alla nomina del nuovo presidente della Commissione, hanno svelato i funzionari. Il ritardo - prosegue Politico - è insolito e il rischio per von der Leyen di rimandarne l'uscita è motivato politicamente: la presidente della Commissione uscente sta cercando il sostegno dei leader dell'Ue come Meloni per ottenere i voti necessari per il suo secondo mandato.