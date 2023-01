World Economic Forum 2023: 5mila soldati mobilitati

World Economic Forum 2023: impiego dell’esercito

Sono oltre cinquemila gli uomini mobilitati dalle forze armate svizzere per proteggere il World Economic Forum 2023, che si terrà a Davos dal 16 al 20 gennaio.

Nonostante la durata tutto sommato ridotta, l'intera zona settentrionale del cantone rimarrà militarizzata per molto più tempo: lo schieramento militare sarà infatti operativo dal 10 al 26 del corrente mese. Lo spazio aereo sarà sostanzialmente chiuso, oltre che protetto da postazioni radar supplementari direttamente interconnesse con quelle dei paesi confinanti di Austria e Italia.

Per tutta la durata del summit i cieli dell'intera Svizzera saranno pattugliati h24 da aerei da combattimento in volo costante, mentre numerosi posti di blocco della polizia, in diversi punti della valle che conduce a Davos, impediranno ai non residenti di avvicinarsi al luogo dell'incontro.