Green Pass obbligatorio per tutti. Cittadini senza libertà di lavorare e...

SCRITTI PANDEMICI - Il re è nudo (e non è un bello spettacolo)



Al World Economic Forum di Davos, l’ex Primo Ministro Tony Blair ha fatto un intervento definito “pure evil” (pura malvagità) da Nigel Farage. Blair ha sostenuto che è necessario introdurre un Green Pass (o passaporto vaccinale elettronico), perché: "Bisogna sapere chi è stato vaccinato e chi no… Alcuni dei vaccini che arriveranno saranno multipli, quindi è necessario avere - per ragioni legate all'assistenza sanitaria - un'infrastruttura digitale adeguata e molti Paesi non ce l'hanno".



In sintesi, dato che quella espressa da Blair è la posizione ufficiale del World Economic Forum, il Professor Klaus Schwab e i suoi illustri ospiti auspicano che in un prossimo futuro i cittadini dell’Occidente non siano più liberi di lavorare, viaggiare e godere dei propri sacrosanti diritti a meno che non siano in regola coi programmi vaccinali periodici.



Faccio un passo indietro, per dare un’idea di come si sia arrivati a questo punto: tutto è incominciato nel 2017, con la costituzione del CEPI (proprio a Davos) il 21 luglio 2017 da parte della Norvegia (il cui fondo sovrano è gestito dal fondo BlackRock) della Bill & Melinda Gates Foundation, della casa farmaceutica Wellcome e del World Economic Forum presieduto dal Professor Klaus Schwab. Qui il documento ufficiale https://www.who.int/medicines/ebola-treatment/TheCoalitionEpidemicPreparednessInnovations-an-overview.pdf .



"Le malattie epidemiche riguardano tutti noi. Non rispettano i confini. CEPI è una partnership globale innovativa tra organizzazioni pubbliche, private, filantropiche e della società civile. Lavoriamo insieme per accelerare lo sviluppo di vaccini contro le malattie infettive emergenti e consentire un accesso equo a questi vaccini per le persone durante le epidemie".



Per questo motivo, il CEPI si prefigge di vaccinare l’intera popolazione mondiale. Un programma degno di un film di fantascienza distopica, portato avanti con i soldi del maggiore finanziatore privato dell’OMS (la Bill & Melinda Gates Foundation) e del fondo d’investimento col patrimonio più cospicuo al mondo (BlackRock, circa 10 trilioni di US $).