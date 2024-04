Zaporizhzhia, l'Aiea: "Attacco pianificato. Si rischia il disastro atomico"

Zaporizhzhia, l'allarme sulla centrale: "Azione voluta, attacchi simili sono intollerabili"

L'attacco con droni alla centrale atomica di Zaporizhzhia è stato pianificato, non si è trattato di uno sbaglio. "Si tratta - spiega Rafael Mariano Grossi, direttore dell’agenzia internazionale dell’energia atomica di Vienna a Qn - di un’azione gravissima, pianificata, un attacco militare diretto, non è stato un errore e neppure una messinscena per accusare la controparte".

"Hanno usato deliberatamente - prosegue - i droni per colpire nel perimetro della centrale. Per la prima volta da novembre 2022 la più grande centrale nucleare d’Europa è stata direttamente presa di mira in un'azione militare. È intollerabile. Tali attacchi sconsiderati aumentano significativamente il rischio di un grave incidente nucleare e devono cessare immediatamente".