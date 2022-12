Zelensky presenta un piano di pace. Mosca pronta a un attacco su larga scala

Kiev, la notizia choc: Mosca prepara attacco su vasta scala in inverno

Putin prepara un attacco su vasta scala. La Russia sta ammassando truppe e armi per una nuova grande offensiva invernale in Ucraina. È quanto emerge dagli ultimi briefing del presidente Volodymyr Zelensky e dei suoi generali ripresi dal settimanale britannico The Economist.

Un attacco su vasta scala dal Donbass, da sud o anche dalla Bielorussia potrebbe essere sferrato già a gennaio o al massimo in primavera. Le truppe di Mosca punteranno a respingere le forze ucraine e potrebbero persino organizzare un secondo tentativo di prendere la capitale Kiev.

“I russi stanno preparando circa 200.000 truppe fresche”, ha detto il generale Valery Zaluzhny, capo delle forze armate ucraine. “Non ho dubbi che faranno un altro tentativo per prendere Kiev”, ha aggiunto. Preoccupazioni condivise anche dal ministro della Difesa, Oleksii Reznikov, che in un’intervista al Guardian afferma di aspettarsi la grande offensiva in febbraio.

Secondo i vertici militari di Kiev, l’attuale stallo del fronte in realtà nasconde i preparativi su larga scala di Mosca e per questa ragione è troppo presto per avviare trattative di pace. Posizione ribadita dallo stesso Zelensky, secondo cui l’obiettivo dell’Ucraina resta quello di recuperare i territori che possedeva quando divenne indipendente nel 1991, inclusa la Crimea.

“Se Putin ora si ritira ai confini del 1991, allora inizierà il possibile percorso diplomatico. Ecco chi può davvero trasformare la guerra da una via militare a una diplomatica. Solo lui può farlo”, ha detto il presidente ucraino.

Zelensky ha affermato anche che circa il 95% degli ucraini non vuole scendere a compromessi sul territorio. “Il problema va però oltre i territori. Nessuno vuole dialogare con le persone che hanno scatenato la guerra”, ha aggiunto. Il leader ucraino ha anche ammesso la parziale efficacia “della propaganda russa” e della strategia “della paura” in parte delle aree occupate: “Devo ammettere che questo modello di propaganda del Cremlino funziona”.

Ucraina, ancora bombardamenti. Zelensky all’Ue: “Dobbiamo sconfiggere il terrore energetico russo”

Ancora bombardamenti, nelle ultime 24 ore, da una parte e dall’altra: nel Donetsk, dove sono rimasti feriti almeno 9 civili; e su Kherson, dove sono rimaste uccise tre persone tra i quali un bimbo di otto anni. Proprio la città di Kherson è rimasta "totalmente" senza elettricità a causa di "pesanti bombardamenti" sulle sue "infrastrutture", ha dichiarato il governatore regionale. Non solo, sono almeno 13 i velivoli senza pilota lanciati su Kiev, Nikopol e Marhanets.

"Il terrore energetico della Russia deve essere sconfitto in tutte le sue forme": sono le ultime parole del presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, nel suo intervento in video al vertice Ue in corso a Bruxelles. "Vi esorto a continuare a fare tutto il possibile per sostenere l'approvvigionamento energetico degli ucraini", ha aggiunto Zelensky, che ha invitato i 27 a "mantenere il sostegno difensivo”. "I prossimi sei mesi saranno decisivi sotto molti aspetti nel confronto che la Russia ha avviato con questa aggressione. Aggressione contro l'Ucraina e contro ognuno di voi, perché l'obiettivo finale è molto oltre il nostro confine e la sovranità ucraina".

Unione Europea, Michel: "Zelensky ha illustrato suo piano pace; lo sostieniamo"

"Il presidente Zelensky ha dettagliato il suo piano di pace. L'Ue è pronta a sostenere l'iniziativa dell'Ucraina" ha annunciato il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel in un tweet dopo l'intervento del capo di Stato ucraino al vertice Ue in corso. "Gli attacchi missilistici della Russia contro i civili e le infrastrutture civili sono un crimine di guerra e devono cessare. L'Ue è unita nel sostenere l'Ucraina per tutto il tempo necessario - ha spiegato Michel - Intensificheremo ulteriormente il nostro sostegno finanziario, militare e umanitario per aiutare l'Ucraina a difendersi e a superare l'inverno".

Conflitto Russia-Ucraina. Mosca: "Nessuna tregua a Natale e Capodanno”

Nel frattempo il presidente russo Vladimir Putin, in una riunione del Consiglio per lo sviluppo strategico e progetti nazionali, ha dichiarato che Mosca "raggiungerà i suoi obiettivi sulle nuove regioni russe" di Lugansk, Donetsk, Zaporizhzhia e Kherson, che "diventeranno tutt'uno" con la Russia. Il Cremlino, inoltre, ha annunciato di considerare la "formula di pace" per il conflitto in Ucraina espressa dal presidente di Kiev, Zelensky, "separata dalla realtà”, definendo poi le azioni dell'Occidente contro la Russia "una guerra economica".

Conflitto Russia-Ucraina. Mosca: "Il Vaticano si è scusato”

Sempre da Mosca, inoltre, è arrivata la notizia delle scuse da parte del Vaticano per le dichiarazioni di Papa Francesco contro ceceni e buriati. La portavoce del ministero degli Esteri, Maria Zakharova, ha aggiunto: "La capacità di ammettere i propri errori sta diventando sempre meno comune nella moderna comunicazione internazionale. Questa situazione mostra che dietro gli appelli al dialogo del Vaticano c'è la capacità di condurre questo dialogo e di ascoltare gli interlocutori. Tutto ciò esige sincero rispetto". Le stesse fonti della Santa Sede confermano che "ci sono stati contatti diplomatici" con Mosca.