Zelensky: "Putin? O l'Aja o ucciso dai suoi".Navalny, giallo sull'obitorio

Russia: portavoce, 'fanno di tutto per evitare consegna corpo Navalny'

"A un altro degli avvocati di Navalny, che si è rivolto al comitato investigativo di Salekhard, è stato detto che 'la causa della morte di Alexey non è stata ancora stabilita ed è stato effettuato un nuovo esame istologico'. I risultati dovrebbero essere disponibili la prossima settimana: è evidente che mentono e fanno di tutto per evitare di consegnare il corpo". E' quanto scrive in un post su X la portavoce dei Alexey Navalny, Kira Yarmysh.

Zelensky, 'per Putin due opzioni, o l'Aja o ucciso da uno dei suoi'

Ci sono "solo due opzioni", il banco degli imputati "all'Aja" o "che venga ucciso da uno dei suoi che ora uccidono per lui". Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky parlando del futuro del leader russo Vladimir Putin alla Conferenza sulla Sicurezza di Monaco, convinto che la "cosiddetta carriera di Putin debba finire".

Ucraina: Zelensky, 'invitato Trump, pronto a portarlo al fronte per mostrare guerra vera'

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha detto di aver "già invitato pubblicamente" in Ucraina l'ex presidente Usa Donald Trump e ha assicurato che accoglierebbe "tutti i candidati" alle prossime presidenziali americane, "tutti i rappresentanti dei due partiti perché siamo veramente grati del sostegno bipartisan". Zelensky ha detto di essere pronto a portare Trump al fronte per mostrargli la "guerra vera".

"Siamo molto aperti, vogliamo sempre che siano al corrente di informazioni reali sulla guerra vera e se Trump vuole venire sono pronto ad andare con lui al fronte - ha detto Zelensky - Penso che se parliamo di come finire la guerra, dobbiamo dimostrare alle persone cosa significa la vera guerra, non quella su Instagram, la guerra vera".

Ucraina: Zelensky, 'se non agiamo ora, Putin trasformerà prossimi anni in catastrofe'

"Se non agiamo ora" il leader russo Vladimir "Putin riuscirà a trasformare i prossimi anni in una catastrofe". Lo ha detto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, nel suo intervento alla Conferenza sulla Sicurezza di Monaco, chiedendo agli alleati di Kiev maggiore supporto nella guerra contro l'invasione russa. "Non dobbiamo fare qualcosa, ma tutto il possibile", ha detto il presidente ucraino.

Ucraina: Zelensky, 'ritiro da Avdiivka? Per salvare vite'

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha difeso il ritiro dell'Esercito ucraino dalla città di Avdiivka, presa d'assalto dalle forze russe. E' stata la decisione giusta "per salvare vite", ha detto rispondendo alle domande dopo il suo intervento alla Conferenza sulla Sicurezza di Monaco.