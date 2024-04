In questo mondo di pazzi

Iran, Ucraina e Centrosinistra: zibaldone

Matteo Ricci, sindaco della mia amatissima Pesaro, primeggia senza dubbio, almeno in antipatia. Si distinse, assurgendo a notorietà nazionale, per le disposizioni contraddittorie per il famoso carnevale di Fano, all'inizio della pandemia. Aria ingiustificata da primo della classe fa il saputello in ogni occasione e, quindi, ad ogni apparizione televisiva. Se uno gli dicesse: "Lo sai Matteo che, col tuo fare, susciti antipatia?" Questa la sua logica ferrea: "Mica sono antipatici tutti i pesaresi! Ci sono decine, centinaia, migliaia di pesaresi che lavorano onestamente e sono simpatici!"

Incredibile, ma ascoltare, per credere. Una canzone identica alla risposta di Ricci, risulta imparata a memoria, dalla Schlein, Fratoianni e... Ricci. Basta parlare e criticare i fatti incredibili di Bari e loro, davvero tutti, attaccano con la canzonetta "L'Italia è piena di amministrazioni che lavorano onestamente..."

Nessuno li blocca seccamente intimando "Ma intanto parliamo di Emiliano. È pazzo?" A nessuno viene in mente di obiettare "E se Emiliano-Dalema fossero solo la punta che emerge di un iceberg? Comunque, da quando siete diventati garantisti?"

L'Iran questa notte ha colpito con decine di missili (alcune fonti parlano di centinaia) le zone occupate dagli israeliani... A proposito di questo mondo di pazzi. Altro argomento da segnalare tra le anomalie, l'affermazione data per certa, di Piergiorgio Odifreddi che l'Italia ha inviato soldati in Ucraina. Ora, nonostante il pessimo inizio della nostra frequentazione (nel 2008 vinse il "premio" Asino d'oro).

L'obiezione che evidentemente non piacque al lettore dall'insulto facile, era che l'Italia, molto ipocritamente, furbescamente, ecc... ecc... era di fatto entrata in guerra (mandare armi e soldi per comprare altre armi, mi sembra cosa diversa, che mandare pacchi di pasta e carne in scatola). Eravamo stati attaccati? Era stato attaccato un paese della Nato, per cui dovevamo reagire? No. E allora? Allora traevo la conclusione: Mattarella &C, quando vogliono, se ne buggerano dell'Art. 11 della Costituzione.

Ora rincaro la dose: Il comportamento del governo italiano, oltre ad essere vistosamente anticostituzionale, dimostra in modo eclatante di seguire in modo acritico la politica espansionista della Nato, per cui, Il ritornello più cantato da Zelensky, ripetuto a pappagallo, in Europa e in particolare in Italia: "l'ucraina combatte anche per noi. Se Putin vincesse, poi invaderebbe qualche altro paese e anche l'Italia" è in contraddizione con i fatti avvenuti e previsti da Giulietto Chiesa. Mattarella e Giorgia dovrebbero ascoltare o riascoltare attentamente, Giulietto Chiesa nel 2015: "La crisi d'Ucraina, l'inizio della Terza Guerra Mondiale" (L'Ucraina è un bastone usato dall'America e dall'Europa per colpire la Russia).

Chiesa morì nel 2020. L'undici maggio nel 2019 disse, riprevedendo la guerra Russia-Ucraina, che nel 2024 (in questo mondo di pazzi, ripeto io) si sarebbe potuti arrivare allo scontro diretto Russia e Cina contro i padroni del mondo (la nazione Marchese del Grillo). Chi vuole chiarirsi le idee sulla storia di quelle terre martoriate, può ascoltare le "lezioni" di Giulio Tremonti. Chi vuole essere un po' obiettivo, ricordi cosa fecero gli Usa, quando Fidel Castro voleva mettere dei missili a 50 km dal loro confine.

Chi, in questo mondo di pazzi, vuole sperare in una voce di verità e saggezza nel Parlamento europeo, legga il programma del primo che s'è immediatamente dichiarato, senza se e senza ma, contro la guerra, voluta dagli USA in Ucraina e legga il programma di Democrazia Sovrana e Popolare di Marco Rizzo. Poi vada a firmare per far raggiungere il quorum necessario per potersi presentare alle prossime elezioni europee. Tutte le informazioni sono reperibili in rete.