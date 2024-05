Farwest, ospiti stasera: novità sul banda della Uno bianca

Farwest, ospiti stasera: si parlerà della banda della Uno bianca, la storia dei Ferragnez, corruzione in Emilia Romagna e criminalità organizzata cinese

In primo piano a FarWest, in onda lunedì 6 maggio alle 21.20 su Rai3, la storia della banda della Uno bianca, dopo che recentemente alcuni familiari delle vittime hanno chiesto e ottenuto la riapertura delle indagini per arrivare alla verità definitiva. Si trattò di rapinatori o di veri e propri terroristi con complici, una missione e coperture ad alti livelli?

Il programma poi affronta le vicende di Chiara Ferragni e Fedez, ricostruendone l'ascesa attraverso documenti e interviste esclusive, cercando di rimettere a posto i tasselli del puzzle del loro labirinto societario nel tentativo di rispondere ad una domanda: quanto sono solide e trasparenti le basi del loro impero economico?

E ancora, un'inchiesta su un caso di corruzione che ha scosso l'Emilia-Romagna, con escort di lusso in cambio di appalti. Per finire, un viaggio all’interno di una delle comunità più impenetrabili del nostro Paese per mostrare i meccanismi di funzionamento della criminalità organizzata cinese, dalla prostituzione al riciclaggio di denaro sporco.