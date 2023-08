Flower Chic stile Ibiza per la prima volta in esclusiva al JP Pineta

Arredi e illuminazione design, già consacrato come il locale della Riviera Romagnola dall’atmosfera di charme, JP Pineta di Milano Marittima, con la sua nuova gestione, continua a stupire con le sue serate, come, per la prima volta, in esclusiva, FLOWER CHIC, il 26 Agosto,tra gadget e allestimenti che riporteranno il pubblico a Ibiza e con la musica by Fabio Bartolini e Francesco Campanini, con vocalist ISA B.

FLOWER CHIC è un party ispirato alla moda hippie del Pacha di Ibiza-famoso club dell’isola più trendy del Mediterraneo, che ha lanciato questo trend-tra musica anni 60, mood di pace, ispirazione allo slogan coniato nel 1965 dal poeta Allen Ginsberg, una festa di celebrazione, amore e gioia. Ma tutto in versione CHIC, come nello stile del JP Pineta di Milano Marittima.

Il 25, invece, il locale ospita, come sempre, la serata MAMACITA, vero e proprio cult, tra ritmi black, hip hop, reggaeton, in collaborazione con radio 105, che scalderanno il JP Pineta di Milano Marittima.