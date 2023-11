Fmi, sferzata al governo: "Nella Manovra non ci sono misure per la crescita"

Manovra, Fmi: nella bozza della manovra non ci sono riforme per la crescita

L'Italia ha messo in piedi una Manovra economica che fornisce un limitato sostegno alla crescita economica e alle riforme strutturali. In questo contesto, il Fondo Monetario Internazionale (FMI) ha fornito raccomandazioni specifiche all'Italia come parte della revisione delle previsioni per la zona dell'euro.

"Abbiamo consigliato al governo italiano di anticipare l'aggiustamento e di essere più ambizioso, nonché di pensare anche a riforme di bilancio strutturali e favorevoli alla crescita, che non sono previste nella bozza di bilancio 2024". Lo ha detto il direttore del Dipartimento europeo del Fondo monetario internazionale, Alfred Kammer, presentando il Regional Economic Outlook per l'Europa. Per l'Italia "sarà importante avviare un percorso favorevole alla crescita e aumentare la produttività, questa è la questione chiave. Pertanto sosteniamo un aggiustamento di bilancio favorevole alla crescita", ha aggiunto.