Fontana contro Vannacci su disabilità e classi separate

"Io sono assolutamente contrario - sostiene Attilio Fontana - a quanto promuove il generale, anche dal punto di vista delle politiche che da sempre stiamo portando avanti nella Regione Lombardia". Con queste parole si esprime il presidente della Regione Lombardia in merito alle frasi pronunciate dal generale Vannacci sui temi disabilità e classi separate.

I commenti ulteriori del presidente

A margine dell'inaugurazione della nuova sede Conflavoro a Milano, in via Monte Napoleone 8, Fontana aggiunge che "bisogna cercare di capire se anche in quel caso le sue affermazioni sono state strumentalizzate, io non ero presente e non so con precisione che cosa abbia detto. Ma se quello che è stato riportato è vero- prosegue -, io ribadisco la volontà di mantenere le politiche che stiamo portando avanti in Regione Lombardia, che vanno in una direzione diversa". A chi gli ha chiesto se la candidatura di Vannacci sarà motivo di vantaggio per la Lega, Fontana ha risposto con un ermetico "Il 10 lo dirò".