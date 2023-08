Acqua Sant'Anna e acqua Blues dell'Eurospin, cosa hanno in comune? Tutto

Acqua Sant'Anna e acqua Blues dell'Eurospin, occhio alle etichette. Ecco perchè

Se c'è un alimento di cui l'essere umano non può fare a meno è l'acqua. Che sia naturale o frizzante, che la sia compri in bottiglia o la si prenda naturalmente dal rubinetto, bere acqua è indispensabile per il nostro organismo. Non sempre però, nel caso la si acquisti al supermercato, è possibile trovare acqua a buon mercato. Molti marchi, soprattutto in questo periodo di grande inflazione, hanno aumentato i prezzi. Ma ci sono dei trucchi per avere acqua di qualità a prezzi vantaggiosi. Basta leggere le etichette, in particolare nei discount. Uno dei casi più clamorosi, che molti consumatori hanno osservato, è quello che riguarda l’acqua Blues dell’Eurospin e l’Acqua Sant’Anna.

Se si vanno a leggere le etichette dei due brand infatti, si capisce subito che le due bottiglie hanno delle caratteristiche in comune. L’acqua minerale Sant’Anna e l’acqua Blues di Eurospin sono entrambe minimamente mineralizzate, hanno cioè un residuo fisso inferiore ai 50 mg/l. Ma perché tutte queste somiglianze? La risposta è molto semplice: entrambe le acque sgorgano dalla stessa sorgente, la fonte Rebruant, che si trova a 1950 metri di quota sulle Alpi cuneesi, e sono imbottigliate da Fonti di Vinadio.

L’unica cosa che cambia è il prezzo. Se una bottiglia da 1,5 litri di acqua Sant’Anna costa 0,44 euro (pari a 0,29 €/l), lo stesso formato di acqua Eurospin Blues minimamente mineralizzata costa 0,25 euro (meno di 0,17 €/l). La differenza è circa l’80%. Appare piuttosto chiaro quindi che ci troviamo di fronte a due acque pressocchè identiche, che sgorgano dalla stessa sorgente e sono imbottigliate dalla stessa azienda. In questo caso possiamo proprio dire che la differenza di prezzo che si paga alla cassa è dovuta ad un unico fattore: il marchio.