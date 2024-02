Allarme Cookies al cioccolato Merba: possibile presenza di schegge di metallo

Richiamo per un lotto di cookies con gocce di cioccolato a marchio Merba per la possibile presenza di residui di metallo

Il Ministero della Salute ha comunicato il richiamo a scopo precauzionale da parte del produttore di un lotto di cookies con gocce di cioccolato a marchio Merba. Il motivo del ritiro dagli scaffali è da imputare alla possibile presenza di frammenti metallici. I biscotti vengono venduti in confezioni da 225 grammi e quelli oggetti di richiamo appartengono al lotto L2334702 e il termine minimo di conservazione è (TMC) 12/12/2024. Lo riporta il Fatto Alimentare.it.





Il produttore dei cookies è l'azienda olandese Banketbakkerij Merba B.V. che li ha realizzati nello stabiliamento in Wilhelminakanaal Noord 2, a Oosterhout, nei Paesi Bassi.

Come sempre si consiglia di non consumare il prodotto con il numero di lotto e il termini minimo di conservazione sopra indicati ma di restituirlo al punto vendita per ricevere il rimborso.