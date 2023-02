Allarme mercurio nel pesce, ecco i più colpiti: classifica

Mercurio nel pesce: livelli alti in pesce spada e tonno, livelli bassi in merluzzo, nasello e salmone

I nutrizionisti raccomandano di mangiare pesce almeno tre volte alla settimana. Mangiare pesce, infatti, combatte le malattie cardiache in diversi modi. I grassi omega-3 del pesce regolarizzano il ritmo cardiaco, sono in grado di abbassare la pressione sanguigna e la frequenza cardiaca, di migliorare la funzione dei vasi sanguigni, e, a dosi più elevate, di abbassare i trigliceridi e ridurre l’infiammazione.

Inoltre gli omega-3 del pesce sono fondamentali per lo sviluppo ottimale del sistema cerebrale e nervoso del bambino e i figli di donne che consumano minori quantità di pesce o di omega-3 durante la gravidanza e l’allattamento al seno possono incorrere in ritardi dello sviluppo cerebrale. Mangiare pesce due o tre volte alla settimana può ridurre il rischio di ictus, depressione, del morbo di Alzheimer e di altre condizioni croniche.

Quanto è sicuro il pesce che consumiamo?

Nella maggior parte degli alimenti la concentrazione di mercurio è al di sotto del limite di rilevabilità strumentale. Questo metallo può tuttavia contaminare alcuni cibi, come il rene e il fegato della selvaggina o i cereali e i funghi cresciuti in terreni inquinati.

La maggiore fonte di assunzione (70-90% del mercurio totale) è rappresentata dal pesce, in particolar modo da quello pescato in zone marine contaminate. Per questo motivo, le concentrazioni di mercurio negli alimenti ittici presentano un alto grado di variabilità, che dipende da diversi fattori. Fortunatamente, trattamenti come il congelamento, la cottura e la salatura possono ridurre in modo significativo le concentrazioni medie di mercurio, se attuati correttamente.

La classifica del pesce più contaminato da mercurio

La rivista americana Consumer Reports ha stilato una classifica dei pesci più contaminati da questo metallo pesante.

Pesce con livello alto di mercurio

marlin

pesce specchio atlantico

pesce spada

sgombro re

squalo

tonno

Pesce con livello medio di mercurio

carpa

cernia

rana pescatrice

scorfano

sgombro spagnolo

tonno a pinna gialla

trota di mare

Pesce con livello basso di mercurio