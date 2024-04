Allarme plastica nelle tavolette di cioccolato: ecco la nota marca ritirata dal mercato

Plastica nelle tavolette di cioccolato Ritter Sport. A diramare l’allerta sanitaria l’Ufficio federale per la protezione dei consumatori e la sicurezza alimentare sul proprio portale, dedicato agli avvisi dei prodotti non conformi, a tutela della salute dei consumatori. Il produttore tedesco ha dovuto richiamare dal mercato le barrette al cioccolato al latte intero, identificabili dal numero di lotto H3P1 0304 e data di scadenza fissata al 3 febbraio 2025 e il lotto H3P4 0304 data di scadenza fissata al 02/03/2025 del peso entrambi di 100 grammi.

Nelle barrette sarebbe stata riscontrata la presenza di micro frammenti di plastica che risultano esser potenzialmente dannosi per la salute dei consumatori. Il cioccolato oggetto di segnalazione alimentare è stato prodotto da Alfred Ritter GmbH & Co. KG con sede dello stabilimento attivo c/o Alfred-Ritter-Str. 25, D-71111 Waldenbuch. Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, a tutela della salute dei consumatori, raccomanda a tutti i clienti di non consumare più il prodotto interessato venduto anche on line e a riportarlo al punto vendita per il rimborso.