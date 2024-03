Allerta per insalata capricciosa e anacardi veg: ritirati perché contaminati

Ritirati diversi lotti di insalata capricciosa per la possibile presenza di frammenti di vetro e di alternative vegane al formaggio per un allergene non segnalato in etichetta

Il Ministero della Salute ha annunciato il richiamo di due nuovi prodotti dal mercato. Il primo riguarda una decina di lotti di insalata capricciosa con marchi Belmonte Gastronomia e Fontaneto. Il ritiro è stato motivato dalla possibile presenza di frammenti di vetro all'interno dell'insalatina che è alla base del prodotto.

L'insalata capricciosa di Belmonte Gastronomi viene venduta in confezioni da 250 g e 1 Kg e i lotti richiamati sono i seguenti:

BL24003450 del 12/03/2024 con la data di scadenza 27/03/2024

BL24003581 del 14/03/2024 con scadenza 29/03/2024

BL24003647 del 15/03/2024 con la scadenza 30/03/2024

BL24003775 del 19/03/2024 con la scadenza 03/04/2024

BL24003841 del 20/03/2024 con la scadenza 04/04/2024

Anche la catena di supermercati Il Gigante ha segnalato il richiamo del prodotto.

L'insalata capricciosa Fontaneto viene venduta in confezioni da 1,5 Kg e i lotti richiamati sono:

073 del 12/03/2024 con la data di scadenza 27/03/2024

078 del 15/03/2024 con scadenza 30/03/2024

080 del 19/03/2024 con la data di scadenza 03/04/2024

I lotti richiamati di insalata capricciosa Fontaneto in confezioni da 2 Kg sono invece si seguenti:

078 del 15/03/2024 con scadenza 30/03/2024

080 del 19/03/2024 con la data di scadenza 03/04/3034.

L'azienda Belmonte S.A.S ha prodotto l'insalata capricciosa per entrambi i marchi nello stabilimento di produzione in via Salassa 3 a Ponso, nella città metropolitana di Torino (marchio di identificazione IT F5U4N CE).

Alternative vegetali al formaggio per rischio allergeni





Il secondo richiamo riguarda alcuni lotti di filante di anacardi e fresco di anacardi a marchio Vegeluna per la presenza dell'allergene senape non indicato sull'etichetta. Il filante di anacardi viene venduto in confezioni di 150 g appartenente ai lotti:

lotti S403001 con la data di scadenza 21/03/2024 (già passata)

S406001 con scadenza 05/04/2024

S407001 con scadenza 12/04/2024

S409001 con scadenza 26/04/2024

S 410002 con scadenza 03/05/2024

S411002 con scadenza 10/05/2024

Il fresco di anacardi viene invece venduto in confezioni da 160 g e appartiene ai lotti:

S235152 con scadenza 20/04/2024

S240919 con scadenza 25/06/2024

S240949 con scadenza 28/06/2024

Entrambi i prodotti sono stati prodotti dall'azienda La Fermenteria Srl nello stabilimento di produzione in via Corradi 4 a Traversetolo, in provincia di Parma.

Nel caso in cui abbiate acquistato l'insalata capricciosa o le alternative vegane al formaggio soggette al ritiro si consiglia di non consumarle e restituirle al punto vendita per il rimborso.