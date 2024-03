Patatine al cheddar Jack&Jill richiamati per rischio chimico: quali evitare

Ritirati per rischio chimico tutti i lotti di patatine al mais al gusto cheddar del marchio Jack&Jill

Il Ministero della Salute ha comunicato il richiamo di tutti i lotti con qualsiasi scadenza o termine minimo di conservazione delle patatine al gusto cheddar del marchio Jack&Jill. Il motivo del ritiro dai supermercati del prodotto, venduto in confezioni da 78 grammi e commercializzato in Italia da Fresh Tropical Srl, è il rischio chimico dovuto alla presenza di un additivo non ammesso.

Le patatine sono prodotte da Universal Robina Corporation in uno stabilimento nelle Filippine. Se le avete in dispensa vi consigliamo di non consumarle e di restituirle al punto vendita per ottenere il rimborso.